Prodotti biologici e solidali: ecco le cassette con frutta e verdura del progetto di agricoltura sociale

È attivo il servizio di consegna delle cassette di frutta e verdura biologica del podere OrtInsieme, il progetto di agricoltura sociale che la cooperativa Il Mulino porta avanti a Russi. Le cassette hanno due formati: Small e Large. Possono essere ritirate direttamente a Russi al Podere OrtInsieme in via Provinciale Molinaccio 30 (da mercoledì a sabato dalle ore 11 alle ore 13), oppure presso la Bottega Villaggio Globale in Corso Farini, 84 (mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00). A Ravenna il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19.30, presso il Biomarché in piazza San Francesco. Per chi invece vuole ricevere la cassetta direttamente a casa propria è possibile attivare la consegna a domicilio, con un piccolo sovrapprezzo. La consegna viene effettuata il mercoledì nei comuni della provincia di Ravenna e a Cesena e dintorni.

All’interno di ogni cassetta si trovano prodotti freschi di stagione, del Podere o di aziende con cui la cooperativa è in contatto e che condividono valori etici e di sostenibilità ambientale. Il servizio è molto semplice: ogni settimana a tutti gli interessati viene inviato un messaggio su whatsapp con i prodotti della settimana. Per chi lo desidera si possono aggiungere anche prodotti extra. L’ordine viene effettuato via whatsapp al numero 331 430 5398 indicando tipo di cassetta, città, metodo di consegna, nome e cognome e indirizzo. OrtInsieme è un progetto di agricoltura sociale e di cohousing. All’interno della casa che si trova all’interno del Podere, infatti, vivono 6 persone in situazione di criticità abitativa a cui viene data la possibilità di avere un domicilio e di poter lavorare negli orti del progetto, sviluppando competenze nel campo dell’agricoltura biologica.