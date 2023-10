Prodotti freschi e "insoliti" nel rispetto della stagionalità: l'offerta dell'azienda agricola ravennate

Il rispetto della natura e della stagionalità per proporre ai consumatori prodotti freschi e genuini. Questo è il progetto che sta alla base di Arborea, azienda agricola ravennate che, attraverso la vendita diretta, porta i frutti del proprio lavoro nei mercati locali di zona. Appuntamento fisso tutti i mercoledì pomeriggio al mercato biologico in Piazza Monti ad Alfonsine, lunedì e giovedì in piazza della Resistenza a Ravenna e il sabato mattina in azienda in via Bacinetta ad Ammonite.

L’azienda agricola Arborea di Cesare Pistocchi nasce nel 2009 ad Ammonite, nella campagna romagnola a nord di Ravenna, come azienda certificata biologica. Il progetto di Elisa, ex parrucchiera, e Cesare, ex giardiniere, proprietari dell'azienda, era quello di creare un orto in sinergia con la natura e il proprio territorio coltivando nel rispetto della natura e delle stagioni. L’idea di fondo era già da subito quella di vendere i propri prodotti ortofrutticoli direttamente al cliente finale, proponendo prodotti coltivati nel rispetto della stagionalità, senza forzature, il più possibile “puliti” e pienamente utilizzabili in tutte le loro parti.

Negli anni Arborea ha proposto ai propri clienti anche prodotti un po' "insoliti" rispetto a quelli che si trovano generalmente nei classici frutta e verdura: Tatsoi, Pak choi, Cicoria rossa, Bieta a coste colorate ecc. L'azienda offre quindi un prodotto diverso, fresco, bio e mettendo a disposizione la propria esperienza e quella acquisita confrontandosi direttamente con i clienti sui modi di preparare, cucinare, gustare e conservare al meglio i prodotti ortofrutticoli.