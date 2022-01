Professori e alunni contagiati: 170 classi in quarantena, Ravenna 'maglia nera' in Romagna

Classi in quarantena, professori assenti, didattica a distanza. Sono tantissimi gli studenti colpiti dal Covid nelle ultime settimane. La situazione è pesante nel ravennate come un po' in tutta Italia, ma a livello di Romagna sicuramente la nostra provincia è quella che sconta maggiormente il peso dei contagi.

Il numero complessivo delle classi in quarantena nella provincia di Ravenna è infatti di 170, contro le 33 di Cesena, le 114 di Forlì e le 166 di Rimini. Di queste 170, 16 sono nei servizi educativi 0-3 anni, 56 nelle scuole d'infanzia, 70 nelle scuole primarie, 5 nelle scuole secondarie di primo grado e 23 nelle scuole secondarie di secondo grado.

Per quanto riguarda la distribuzione per ambito dei nuovi casi in età scolare riscontrati nella settimana 10-16 gennaio, a Ravenna si contano 159 casi nella fascia 0-3 anni, 273 nella fascia 3-5 anni, 873 nella fascia 6-10 anni, 566 nella fascia 11-13 anni, 969 nella fascia 14-18 anni.