Progetti di decoro urbano partiti grazie ai beneficiari del reddito di cittadinanza

Nelle frazioni cervesi di Castiglione e Pisignano-Cannuzzo sono partiti i progetti di decoro urbano realizzati attraverso l’impiego di beneficiari del reddito di cittadinanza. I progetti, ideati e presentati dai Consigli di zona allo Sportello Cittadini Attivi del Comune di Cervia, sono possibili nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, grazie ai quali i beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore alla settimana.

Oltre a essere un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: per i beneficiari in quanto i progetti sono strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune; per la collettività, perché i PUC sono individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e si intendono come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

I due quartieri hanno presentato i progetti di decoro urbano e coinvolgono i beneficiari del Reddito di cittadinanza due mattine alla settimana per coadiuvare i servizi comunali nella pulizia delle strade dei centri urbani di Castiglione, Pisignano e Cannuzzo, oltre che nell’eventuale sistemazione di arredi urbani. Nel Comune sono altre le realtà che hanno ottenuto la collaborazione di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, come ad esempio la Biblioteca, Mensa amica, il Centro aiuto alla vita, i Servizi alla Comunità.