Dai "Progetti del Cuore" arriva un veicolo a servizio dei cittadini della Bassa Romagna

Anche per il territorio dell'Unione Bassa Romagna sono arrivati i “Progetti del Cuore”, iniziativa promossa dalla presidente onoraria Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, che promuove la collaborazione tra pubblico e per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria in stato di necessità. Numerose imprese del territorio hanno risposto all’appello che si è tramutato nella fornitura di un Fiat Doblò in comodato d’uso gratuito, allestito per il trasporto disabili e messo a disposizione della Pubblica Assistenza Città di Lugo, che in uno spirito di servizio verso la comunità ne gestirà l’uso.

Il mezzo darà un importante servizio ai cittadini anziani, bambini o disabili su tutto il territorio della Bassa Romagna, occupandosi sia di accompagnamento sociale che sanitario. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nell’ambito dei Progetti del Cuore: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i Progetti del Cuore come quello che si sta portando avanti sul territorio della Bassa Romagna: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.