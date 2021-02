Progetti partecipativi: i cittadini si raccontano in radio con "Cervia On Air"

L'iniziativa porterà alla realizzazione di una vera radio web di comunità come strumento di cittadinanza digitale, che prevederà una fase di ascolto delle diverse realtà cittadine

Il Comune di Cervia dà la linea ai propri cittadini. E’ stato annunciato infatti il primo passo del progetto "Cervia On Air", che mira al coinvolgimento della popolazione attraverso un mezzo tradizionale ma innovativo: la radio.

Il progetto, con il sostegno della Legge Regionale dell’Emilia Romagna 15/2018 e del Comune di Cervia, si svilupperà in un processo partecipativo, rivolto in particolar modo ai giovani. Tale processo, che porterà alla realizzazione di una vera Radio Web di Comunità come strumento di cittadinanza digitale, prevederà una fase di ascolto delle diverse realtà cittadine, seguita da una fase di confronto attraverso dei tavoli di negoziazione che si concluderà con una proposta frutto della sintesi collettiva.

E’ già iniziata il 26 gennaio invece la formazione a cura di Scuola Holden rivolta agli operatori dei servizi, che sarà ampliata anche ad un gruppo di giovani selezionati e verrà suddivisa in tre moduli: “Storytelling on air”, Scrivere un podcast” e “Il corpo della voce”. Il progetto si inserisce nelle attività del sistema Welfare dell’Aggancio e vede impegnata la Cooperativa Sociale Mosaico, soggetto richiedente del contributo, che nel quadro dei servizi alla comunità del Comune di Cervia, coordinerà le attività dei prossimi mesi.