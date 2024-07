Prende forma il parco eolico Agnes: "Il più grande impianto di energie rinnovabili del Paese"

Compie un altro passo in avanti il progetto "Agnes" a Ravenna. Questa mattina nella sede in centro storico di Confindustria Romagna è stato ufficialmente annunciato che il progetto "Agnes Romagna 1&2£ ha ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale, completando una delle tappe necessarie al compimento del percorso. "Questo traguardo rappresenta un record per il nostro Paese, essendo il più grande e complesso impianto di energie rinnovabili ad aver mai ottenuto un risultato simile", afferma Alberto Bernabini, amministratore delegato di Agnes.

Il progetto "Agnes Romagna 1 e 2" comprende: un impianto eolico offshore composto da 25 aerogeneratori con fondazioni fisse da 8 MWp cadauno, per una capacità di 200 MWp; un impianto eolico offshore composto da 50 aerogeneratori con fondazioni fisse da 8 MWp cadauno, per una capacità di 400 MWp; un impianto fotovoltaico offshore composto da moduli galleggianti con sistemi di ormeggio collegati al fondale marino, per una capacità complessiva di 100 MWp; un sistema di stoccaggio di elettricità onshore con batterie agli ioni di litio di capacità 50 MWp; un impianto di elettrolizzazione onshore per la produzione di idrogeno di capacità 60 MWe, inclusi sistemi di compressione e stoccaggio. Il decreto Via, firmato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di concerto con il Ministero della Cultura, è il risultato di oltre quattro anni di impegno e innumerevoli ore di lavoro.

“È un momento di grande orgoglio per tutti noi - ha dichiarato Bernabini - La nostra visione per un futuro più sostenibile sta diventando sempre più concreta grazie agli sforzi congiunti di un team incredibilmente talentuoso e dei nostri partner di fiducia". Il progetto Agnes ora proseguirà con i prossimi passi necessari, tra cui l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica. "Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale nella transizione energetica del nostro paese e un esempio di eccellenza e innovazione nel settore delle energie rinnovabili", ha concluso l'ad di Agnes.