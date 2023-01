Approvato il progetto dell'asilo di via Fontana: un nuovo spazio sostenibile per oltre 70 bambini

Negli ultimi giorni del 2022 la Giunta di Ravenna ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alla nuova costruzione del nido d'infanzia in via Luigi Fontana, nel quartiere Lama Sud di Ravenna. Un intervento finanziato dal Pnrr che, insieme al nuovo asilo di via Canalazzo andrà a rispondere alla richiesta di ulteriori posti negli asili nido per la fascia di età 0-3 anni nel territorio comunale. Quella di via Fontana sarà una struttura scolastica totalmente nuova, che potrà ospitare fino a 73 alunni, e per la quale è previsto un costo per i lavori di 2 milioni 146mila euro. Un importante intervento in campo scolastico, a cui si aggiunge la nuova scuola elementare di Ponte Nuovo.

Il progetto

Come si evince dalle specifiche tecniche del progetto, il nuovo edificio sorgerà su "un’area incolta, in passato adibita ad un uso agricolo" in via Fontana, nei pressi dei nuovi uffici comunali di via Berlinguer e dalla Questura. La superficie totale di intervento è di circa 4.000 metri quadrati, di cui circa 900 sono oggetto della realizzazione di un parcheggio non compreso nell'appalto, mentre 3.185 metri quadrati riguarderanno l’area direttamente interessata dalla costruzione della nuova scuola. Nel progetto è prevista anche un’area verde dedicata ai bambini di 1.800 metri quadrati.

"Le scelte architettoniche e distributive del nuovo edificio sono inoltre la combinazione delle esigenze di benessere ambientale e funzionale legate alla destinazione d’uso dell’edificio e i criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico - si legge nella scheda del progetto - Questo si traduce in una distribuzione degli spazi interni che, rispettando quanto previsto delle normative vigenti, risponderà alle esigenze dell’utenza nel tentativo di creare una scuola a “misura di bambino”, tenendo conto dell’esposizione dei vari ambienti e dei materiali utilizzati. Ogni sezione è pensata come unità funzionale dotata dei relativi servizi di pertinenza, sala sonno, servizi igienici e ripostiglio, ma fondamentali sono gli spazi di relazione costituiti dai due saloni che diventano luoghi in cui i bambini anche di differenti età possono confrontarsi e interagire".

Anche la ricerca della luce naturale nei vari ambienti costituisce un elemento essenziale del progetto. Per questo l’esposizione prevalente delle aule sarà verso sud sfruttando al massimo il contributo dell’apporto solare ed ogni aula avrà un accesso diretto verso l’area esterna. La transizione dalle aule all’esterno avverrà attraverso una zona protetta che fungerà da filtro e continuità creando una relazione diretta tra l’aula e il giardino favorendo le attività out door.

Gli spazi interni. Il totale della superfice interna del nuovo asilo sara di circa 757 metri quadrati. Uno spazio che sarà chiamato a ospitare 4 sezioni per un totale di 73 bambini. La struttura architettonica si svilupperà su un solo piano e comprenderà una sezione dedicata ai lattanti con servizi igienici e sala sonno per 10 bambini, una per lattanti e semidivezzi per 13 bambini e altre due sezioni per semidivezzi e divezzi da circa 21 bambini ciascuna. Oltre agli spazi per i bambini sono presenti naturalmente spazi e servizi per gli insegnanti e per il personale scolastico, la cucina e la lavanderia.

Gli spazi esterni. Il nido avrà spazi esterni esclusivamente dedicati e recintati rispetto agli accessi pedonali della scuola ed alle altre aree esterne di servizio. Tali spazi avranno forma pressoché regolare in modo da essere maggiormente fruibili da parte dei bambini e saranno accessibili direttamente dalle aule e dalle zone comuni. In particolare è presente una zona protetta accessibile dal secondo salone che potrà fungere da giardino d’inverno. L’area esclusiva dedicata al gioco dei bambini è pari a 2.900 metri quadrati. "Gli spazi esterni destinati ai bambini saranno organizzati ed attrezzati come ambiente educativo, che consente l’esplorazione libera ed il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età".

Le tempistiche

Anche per uesto progetto ci sono alcune tempistiche fissate dalle condizioni dei finanziamenti del Pnrr. I limiti sono quelli del 31 marzo 2023 per l’affidamento dei lavori e il 30 giugno per l’avvio del cantiere. Inoltre la conclusione degli interventi è stabilita entro il 2026, ma il cronoprogramma dei lavori prevede attualmente la conclusione dei lavori entro la fine del 2025.