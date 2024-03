Progetto audio-visivo dell'istituto comprensivo Darsena, premio da 30mila euro

L’Istituto Comprensivo Darsena, in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Kamera Film, ha vinto il bando “Per chi crea” promosso dal Ministero dellla Cultura e gestito dalla Siae, che ogni anno seleziona i progetti migliori nei diversi ambiti artistici e culturali. In questo caso, le due realtà ravennati si sono aggiudicate il premio, che ammonta a 30mila euro, per il settore dell’audiovisivo. “Per chi crea” è finanziato con il 10% dei compensi per “copia privata”.

“Il bando – spiegano le docenti Selina Bassini, che ha curato l’ideazione, e Carlotta Dragoni coordinatrice del progetto per la scuola elementare dell’IC Darsena – finanzia progettazioni volte al rafforzamento della formazione e della promozione legate allo spettacolo dal vivo. Noi abbiamo presentato il nostro progetto per l’ambito del cinema”. Da qui il lavoro congiunto con Maria Martinelli, direttrice artistica di Kamera Film e regista, e con la cooperativa Start Cinema, che ha messo in campo il suo impegno in ambito didattico-formativo. Al programma “Per chi crea” hanno partecipato 1.909 progetti. I beneficiari dei contributi sono risultati complessivamente 471, 191 dei quali per la Formazione e promozione culturale nelle scuole. Di questi 191 fa parte anche il progetto cinematografico “Siamo tutti diversi”.

Le classi dell’Istituto Comprensivo Darsena coinvolte, che hanno già iniziato a lavorare, sono tre: la 2A e 2B della scuola primaria Garibaldi di via Rubicone e la 2F della scuola media Montanari. “Il gruppo di lavoro – spiega Maria Martinelli – ha incentrato il lavoro sulle emozioni, viste tutte le emergenze attraversate in questi anni, dal Covid all’alluvione, che hanno lasciato un segno profondo anche nei più giovani. Il lavoro sarà organizzato e svolto in modo che bambini e ragazzi apprendano lo sviluppo di un progetto audio-visivo”. Ogni classe realizzerà un video e gli studenti dovranno realizzare un set e seguire tutta la filiera produttiva.

Sarà coinvolto anche tutto il corso musicale seguiti e coordinati dai 4 docenti di strumento Claudio Bondi, Mauro Vergimigli, Silvia Baldini e Francesca Ballarini della scuola Montanari, i cui allievi eseguiranno la colonna sonora. Infine, visto l’interesse dimostrato, ci sarà un ruolo anche per i piccolissimi della scuola dell’infanzia L’Arcobaleno dei Bimbi, in cui verrà realizzata una parte delle riprese. L’IC Darsena non è l’unico istituto scolastico premiato a Ravenna. Anche il Valgimigli di Mezzano è risultato tra i vincitori del bando, ma per un progetto in ambito coreografico.