Al via il progetto "Casa dei Talenti": primo appuntamento con il maestro Franco Arminio

L’associazione di promozione sociale Festa (Facilitatori per l'Ecomuseo del Sale, della Terra e delle Acque) è promotrice del progetto “Casa dei Talenti”, un percorso partecipativo di coinvolgimento della comunità nella definizione di un “patto” per la costituzione della Casa dei Maestri. Il progetto è una tappa del lungo cammino iniziato con l’istituzione dell’Ecomuseo del Sale e del Mare e proseguito con le altre esperienze di innovazione sociale, tra cui proprio l’associazione dei facilitatori ecomuseali.

È dal 2013 che la comunità cervese è partecipe dello sviluppo dell’“Ecomuseo del Mare e del sale”, una realtà oggi consolidata grazie a diverse esperienze e attenzioni, in primis quella rivolta alla formazione di comunità: le numerose occasioni formative svolte in questi ultimi dieci anni “partecipati” hanno consentito di accrescere, agganciare e ingaggiare talenti, vale a dire persone e personaggi (all’interno e all’esterno del territorio cervese) portatori di sguardi originali, narratori di memorie passate e visioni future, viandanti dello spazio e del pensiero, stimolatori di un nuovo modello dell’abitare e del vivere la città. Tutte le persone hanno un proprio talento: per scoprirlo, svilupparlo, condividerlo è fondamentale entrare in relazione con figure maestre, capaci di ispirare, sollecitare e, soprattutto, di ri-guardare, insegnandoci ad avere cura e attenzione per comunità e luoghi.

Scopo del progetto è proprio quello di dare a talenti e maestri una casa: spazi condivisi, messi a sistema da un comune impegno, quello dello sviluppo dell’apprendimento collettivo come misura di un habitat evolutivo in quanto sostenibile, inclusivo, partecipativo. “L’Associazione Festa, dopo l’esperienza delle passeggiate patrimoniali, in cui cittadini e turisti hanno conosciuto i Maestri dell’identità cervese, propone la Casa dei Talenti come progetto culturale e di amore per la propria comunità – spiega Amedeo Scelsa, presidente dell’Associazione -. La proposta è l’incontro con esperienze umane, che possono lasciare alla comunità messaggi di speranza e di futuro ed insieme il desiderio di apprendere”.

La prima iniziativa in programma è l’incontro con uno dei maestri di riferimento per il progetto, Franco Arminio, poeta e ideatore dell’innovativo progetto “Casa della paesologia”, che si metterà a disposizione della comunità nella giornata di mercoledì 22 febbraio. Si inizierà alle 17 con la presentazione del progetto alla Sala Malva Nord (via dei Papaveri, angolo via delle Rose) con gli interventi di Amedeo Scelsa, l'assessore Cesare Zavatta e Monia Guarino dell’Atelier progettuale Principi Attivi, società incaricata di sviluppare il percorso partecipativo Casa dei Talenti. Seguirà l’articolato incontro con Franco Arminio: prima con un reading alle 17.30 (sempre alla Sala Malva Nord), poi con un laboratorio di pensiero alle 21 al circolo Scambiamenti (via Ippolito Nievo 2), per concludersi alle 23.00 con una passeggiata notturna (partenza da piazza Garibaldi).