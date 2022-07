Progetto Collabora: aperta la nuova call per startup e idee d’impresa

Formare e far crescere imprenditrici e imprenditori consapevoli e responsabili, portatori di idee d’impresa innovative e sostenibili, legate alle vocazioni tipiche del territorio e ai maggiori trend globali di sviluppo. Con questo spirito prende avvio la VI edizione del progetto coLABoRA, con l’apertura del bando per partecipare gratuitamente al percorso di coLABoRA, edizione 2022/2023.

Il Comune di Ravenna ha infatti pubblicato venerdì il nuovo bando finalizzato a selezionare i progetti d’impresa che avranno accesso gratuito agli spazi e ai servizi offerti dall’incubatore della Darsena. Alla call, che resterà aperta fino al 30 settembre, possono partecipare startup già avviate, spin-off universitari ma anche singoli cittadini, gruppi informali o associazioni con idee imprenditoriali più o meno definite. In palio un percorso d’incubazione di 6 mesi e un montepremi complessivo di 4.000 euro messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Per partecipare, gli interessati possono compilare l’apposito modulo presente sul sito di coLABoRA.

Il progetto coLABoRA ha visto negli anni oltre 80 progetti candidati ai 5 bandi per startup pubblicati, 20 realtà imprenditoriali accompagnate, più di 970 ore di formazione e tutoraggio erogate, oltre a diversi workshop, eventi e webinar realizzati per tutta la cittadinanza ravennate e non solo. È, oltre ad un incubatore, uno spazio di coworking che offre postazioni a prezzi calmierati a PMI innovative e liberi professionisti, che trovano a coLABoRA un luogo accogliente e stimolante dove poter lavorare.