Progetto Dare: la Darsena si racconta come "distretto internazionale"

Un team di ragazzi e ragazze multilingue per raccontare il quartiere Darsena attraverso diversi formati multimediali. Il progetto europeo Dare punta a rafforzare l’immagine ‘cosmopolita’ della Darsena di città, valorizzando i suoi giovani con competenze multilingue. È questo l’obiettivo di "Ravenna_Multi*", azione pilota del progetto improntata sul multilinguismo, le cui attività sono in partenza. Il percorso ha come capofila il Comune di Ravenna, in collaborazione con i partner di Dare, gli istituti Darsena e Olivetti Callegari e il corso di laurea magistrale Unibo I-Contact del campus di Ravenna

“Ravenna_Multi* - spiega l’assessora alle Politiche Europee Ouidad Bakkali – pone l’accento sulla visione della nostra Darsena come distretto internazionale, abitato da persone con background differenti e spesso poliglotte. Ravenna_Multi* vuole lavorare con gli studenti e le studentesse del quartiere per valorizzare le loro competenze multilinguistiche e farne patrimonio dell’intera cittadinanza. Valorizzare questi ragazzi e queste ragazze vuole dire fare emergere talenti fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della nostra città”.

Attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici del quartiere, verrà sviluppata una mappa interattiva sulle competenze linguistiche degli studenti, in corso di elaborazione e a breve consultabile nella piattaforma del progetto. Si tratta di una mappatura sperimentale mai effettuata prima a Ravenna. Contestualmente, partirà la selezione e la formazione di un team di lavoro multilingue, composto da ragazzi e ragazze chiamati volontariamente ad operare come ambasciatori e ambasciatrici della città, in occasione e a supporto di eventi, meeting, convegni e incontri, e a raccontare il fascino della Darsena in vari formati multimediali. Uno di questi sarà un’apposita web radio multilingue, che troverà posto sulla piattaforma di Dare e che consentirà di sperimentare una narrazione del quartiere tramite podcast e trasmissioni live.

Presupposto fondamentale per il successo di Ravenna_Multi* sarà l’adesione di tanti e tante giovani multilingue del quartiere, che saranno coinvolti nelle varie attività e aiutati nel loro percorso da altri ragazzi e ragazze, i peer educator, precedentemente individuati. Al termine i giovani volontari riceveranno una certificazione, spendibile in ambito lavorativo, derivante dalla conoscenza di più lingue.

Per partecipare il primo passo è la compilazione di un questionario, rivolto agli studenti ravennati, i cui i dati raccolti daranno vita alla mappa linguistica. Questo strumento permetterà di capire quanto l’utilizzo di una o più lingue faccia parte della sfera individuale, relazionale e progettuale dei giovani multilingue cittadini.

Il questionario è compilabile dal link DARE / avviso n.9 / Competenze linguistico-comunicative (darsenaravenna.it), raggiungibile nei prossimi giorni sulle pagine Facebook e Instagram di Dare.