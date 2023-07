Si conclude il progetto "Interreg Italia – Croazia": tra le novità una visita virtuale al "Paguro" di Marina

Col convegno del 19 giugno scorso tenutosi a Dubrovnik, i partner del progetto Techera, di cui fa parte anche il Comune di Ravenna, hanno presentato le attività svolte da aprile 2022 a giugno 2023 e i risultati ottenuti. Finanziato dal programma di cooperazione Interreg Italia-Croazia con un budget totale di 600.000 euro, il progetto ha implementato approcci innovativi sviluppati attraverso precedenti progetti per lo sviluppo di un’economia marittima sostenibile nel Mar Adriatico.

Oltre ai partner, alla conferenza hanno partecipato rappresentanti della Camera di Commercio Croata, FLAG Costa dei Trabocchi, LegaCoop Agroalimentare Emilia-Romagna, Arpa Veneto, Politecnico Università delle Marche, Università di Dubrovnik, FLAG Chioggia e Delta del Po, Università di Zara ed imprenditori del mondo della pesca e acquacoltura. Principali elementi di riflessione del convegno sono stati l’importanza dell’analisi e l’utilizzo di dati scientifici attraverso nuove tecnologie per lo sviluppo sostenibile di competenze, carriere e imprenditoria nella Blue Economy.

Il progetto è stato coordinato dall’Università di Bologna in partenariato con AMAP Marche (Agenzia per l’innovazione nel settore Agroalimentare e della Pesca), Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), Comune di Ravenna, Veneto Agricoltura (Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario), Contea di Zara, Ministero dell’Agricoltura Croato e Associazione Internazionale Euroregione Adriatico Ionica.

Nell’ambito del progetto, tra le altre cose, va ricordata la partecipazione a Sealogy – Salone Europeo della Blue Economy con un workshop di co-progettazione per favorire lo sviluppo sostenibile di pesca e acquacoltura, la realizzazione di seminari in scuole e università italiane e croate, la pubblicazione di articoli in riviste scientifiche, l’implementazione di un gioco virtuale per l’educazione alla sostenibilità in mare (https://fishnships.it/), visite studio e promozione di strumenti e tecnologie per l’esplorazione virtuale e lo studio del Mar Adriatico insieme all’elaborazione di linee guida per le scelte strategiche delle politiche di sostegno all’economia blu.

Sempre nell’ambito del progetto, mercoledì 7 giugno si è svolto a Trieste un incontro organizzato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Applicata OGS dal tema “Visori e realtà virtuale per raccontare il mare”. L’evento, realizzato nell’ambito del Festival dell’Oceano MareDireFare, è stato un’occasione importante per riflettere sui temi della conservazione e del futuro delle risorse marine.

Nel corso dell’appuntamento sono state presentate numerose tecnologie innovative per il monitoraggio ambientale marino e per la realizzazione di esplorazioni virtuali, tutte sviluppate e testate nell’ambito di precedenti progetti Interreg Italia-Croazia e capitalizzati dal progetto TECHERA. I partecipanti all’evento hanno potuto esplorare in prima persona aree protette marine, relitti, reef artificiali come la piattaforma del Paguro sommersa al largo delle coste di Ravenna e naturali come le sporgenze rocciose delle Trezze, veri e propri hot-spot di biodiversità, attraverso la realtà virtuale e l’uso di visori 3D sviluppati nell’ambito dei progetti citati.

Tutti i dati raccolti dai precedenti progetti sono stati uniformati e processati con strumenti digitali allo scopo di supportare la gestione sostenibile dello spazio marittimo e la protezione delle risorse marine. L’Università di Bologna ha presentato i risultati dei monitoraggi realizzati nell’ambito dell’Area Protetta Marina di Miramare grazie al drone subacqueo Blucy, realizzato all’interno del progetto Sushidrop per la mappatura degli ecosistemi marini in maniera non invasiva.

I tecnici OGS insieme ai referenti dell’azienda informatica Inkode hanno mostrato una piattaforma per la gestione dell’allevamento ittico utilizzando un approccio ecosistemico realizzato grazie al progetto Fairsea e integrato con dati aggiuntivi raccolti e analizzati rispettivamente dai progetti Prizefish, Sushidrop e Adrireef, quest’ultimo gestito dal Comune di Ravenna in qualità di lead partner. Il tutto nell’ottica di creare una condivisione di conoscenze e di proporre una nuova prospettiva nelle pratiche di gestione del Mar Adriatico.