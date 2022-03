Progetto “Job Around the Sport”, il presidente di volley Neviani incontra gli studenti ravennati

Il progetto “Job Around the Sport”, in collaborazione con il Liceo Scientifico Oriani e l’ITC Ginanni, organizza incontri di orientamento post diploma con professionisti che operano principalmente in ambito sportivo. In questo contesto il presidente di “Anderlini 1985” Marco Neviani, ha incontrato oggi le classi quarta e quinta dell’indirizzo Sportivo del Liceo e le classi 3^B AFM e 4^B SIA del Ginanni.

Scuola di Pallavolo Anderlini nasce nel 1985 ed è oggi una delle società giovanili con più tradizione, quantità di atleti e qualità sul territorio italiano; soprattutto è una società sportiva che sta attuando un percorso di strutturazione e professionalizzazione verso la forma imprenditoriale tenendo sempre in forte considerazione principi di educazione, socialità e territorio. Unica nel suo genere, con una visione dello sport come prospettiva sociale ed educativa, il modello Anderlini è un contenitore di valori, la “Carta etica” del 2013 ne testimonia l’impegno morale.

Marco Neviani ha portato la testimonianza di come è possibile coniugare lavoro e sport e fare della propria passione una professione. Durante la docenza, in videoconferenza, è stata rappresentata una panoramica generale sull’organizzazione e l’organigramma di Anderlini 1985.