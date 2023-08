Aggiudicata ad Arco Lavori la nuova piscina comunale: avrà un ristorante e un centro benessere

È stata aggiudicata qualche settimana fa da Arco Lavori la procedura per la progettazione, realizzazione e gestione della nuova piscina comunale e centro fitness 'Gambi' di Ravenna, prevista dal Piano Investimenti del Comune 2022-2024. A promuovere il progetto di rifacimento dell'impianto di via Falconieri era stata la stessa Arco Lavori, e l'unica proposta pervenuta in Comune entro la data di scadenza della gara (lo scorso febbraio) è stata proprio quella della stessa società cooperativa consortile ravennate. I soggetti indicati da Arco per la progettazione sono lo studio di architettura ravennate Nuovostudio, i progettisti dello studio bolognese Teco+Partners e la società di progettazione romana Eulero.

Si tratta di un project financing che vedrà la collaborazione tra il Comune e Arco, che si è aggiudicata anche la gestione della piscina per i prossimi 25 anni. L’investimento nel suo complesso ammonta a 20.632.204 di euro, di cui 6.915.150 sono a carico del Comune di Ravenna che si è aggiudicato i fondi del Pnrr per il progetto nell’ambito dei piani di rigenerazione urbana. Questo implica però che la nuova piscina dovrà essere realizzata entro il 2026, come richiesto dai fondi Pnrr.

Si procederà in varie fasi, in modo da non interrompere mai l’accesso al servizio. Il centro polifunzionale sorgerà su un'area già destinata a uso sportivo andando a ‘sovrapporre’ la nuova opera all'attuale piscina. Le vasche diventeranno tre, una da 21 metri per 15 con profondità di 1,45 metri, una di 25 metri per 21 con una profondità di 1,80 metri e una da 50 metri con una profondità da 2 a 3 metri, che potrà ospitare competizioni agonistiche di alto livello. Una parte del complesso - gestita dal privato, con bar, ristorante, negozio e centro benessere e fitness - permetterà agli utenti di godere di nuove aree di ristoro e relax, che si uniranno in maniera armonica allo spazio sportivo.