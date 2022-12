Progetto Polis: la Casa dei servizi di cittadinanza digitale parte da Brisighella

L’ufficio postale di via Maglioni 3 a Brisighella è stato scelto tra i primi uffici dell’Emilia Romagna, e il primo in provincia di Ravenna, nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” e sarà quindi interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.



Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.



La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Maglioni sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i servizi della Pubblica Amministrazione per cittadini attraverso i canali fisico digitali dell’Azienda e che si aggiungeranno, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle singole istituzioni, ad esempio si potrà richiedere la carta di identità elettronica, il passaporto, i certificati anagrafici, le visure catastali, l'esenzione del canone Rai, ecc ecc.

Poste Italiane, in concomitanza dell’avvio dei lavori, continuerà a garantire ai cittadini di Brisighella la continuità dei servizi postali e finanziari attraverso un ufficio postale mobile installato nei pressi dell’attuale sede, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Poste Italiane.