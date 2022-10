Al Palacongressi si presenta il progetto del rigassificatore: il presidio in centro dei contrari

Ancora un confronto sul rigassificatore. Martedì al Palazzo dei congressi di Largo Firenze a Ravenna si tiene la presentazione pubblica del progetto del rigassificatore previsto al largo della costa ravennate. Nella stessa serata si svolge alle 20 un presidio organizzato dal coordinamento ravennate di 'Per il Clima – Fuori dal Fossile', per esprimere la propria contrarietà al progetto.

La manifestazione di dissenso è appoggiata anche dalla lista civica Ravenna in Comune che invita "i cittadini che hanno già acquisito consapevolezza di quanto sia sbagliato il progetto di SNAM a portare la propria testimonianza - afferma Ravenna in Comune - Aiutiamo ad ampliare le conoscenze di chi fino ad ora si è limitato ad ascoltare le parole di Sindaco e Commissario senza metterne in dubbio il contenuto. Solo sostituendo il folle progetto di SNAM con realistici progetti di produzione di energia rinnovabile, quelli stessi che ancora oggi vengono appositamente lasciati fermi dallo scaduto Governo dei 'migliori', i prossimi inverni non saranno freddi e i costi per l’energia sostenibili".