Viaggio di istruzione a Strasburgo per il Liceo Ricci Curbastro di Lugo

Nella giornata odierna ha avuto luogo nel Liceo G. Ricci Curbastro di Lugo la presentazione del progetto Viaggio d’istruzione a Strasburgo, progetto che prevede come ulteriore step un’imminente visita della località alsaziana, dall'8 al 10 marzo 2023, con visita al Parlamento Europeo, sensibilizzando gli studenti delle classi 3AL e 3ASA al tema dell'unità europea. Le referenti del progetto Deanna Geminiani e Nadia Placci, insieme al dirigente scolastico del Liceo Giancarlo Frassineti, hanno ripercorso lo sviluppo del progetto agli studenti, ai tanti genitori degli studenti presenti, tra cui la rappresentante dei genitori in Consiglio d’Istituto Giancarla Cenni, all’Assessore ai Gemellaggi di Lugo Anna Giulia Gallegati e all’ambasciatrice italiana dell'anno europeo dei giovani (2022/23) Elena Padua, ex-studentessa del Liceo (laureanda presso l’Università degli Studi di Bologna, nel corso di Laurea “Comunicazione giornalistica, pubblica e d’impresa”), evidenziando l’importanza della comune casa comunitaria; la civiltà europea si è fondata e sviluppata nel volgere dei secoli con tratti culturali, economici, sociali, politici comuni, riconducibili al pensiero greco-romano, cristiano, illuministico, liberale, egualitario; dopo le immani tragedie dei due conflitti mondiali del Novecento i Paesi europei hanno avviato quel processo di costruzione dell’Unione europea, con padri fondatori nel secondo dopoguerra Alcide De Gasperi, Roberto Schuman, Konrad Adenauer, inizialmente con Italia, Francia, Germania Ovest, Olanda, Belgio e Lussemburgo, giungendo all’attuale costruzione politica. Il viaggio d’istruzione è stato preceduto e preparato attraverso tre interventi, il primo dei quali, a gennaio 2023, con Elena Padua, che ha illustrato le tappe principali del processo di integrazione dell’Unione Europea, le difficoltà passate e in modo particolare quelle presenti. A febbraio, la Presidente dell’Associazione dei Gemellaggi di Lugo “A. Guerrini” Alessandra Montanari, Associazione che ha generosamente agli studenti offerto la visita guidata al Parlamento europeo, ha illustrato le finalità e le iniziative concrete messe in atto sui gemellaggi, con le opportunità offerte ai giovani di viaggiare in Europa. Sempre a febbraio, il direttore dell’Istituto Storico della Resistenza, Giuseppe Masetti ha svolto una lezione dal titolo “Territorio di confine: Strasburgo”. Nella giornata odierna Anna Giulia Gallegati ha illustrato le attività e le funzioni dei gemellaggi sostenuti dall’Amministrazione lughese, fornendo informazioni sui paesi gemellati, Choisy - Le - Roi (Francia), Nervesa della Battaglia (Italia), Kulmbach (Germania), Augustin Codazzi (Colombia), Wexford (Irlanda), Yoqneam (Israele), Tai'an (Cina, relazione di Amicizia) e il Progetto Solidarietà Lugo-Sao Bernardo (Brasile). La giovane ambiasciatrice UE Elena Padua ha illustrato le opportunità offerte dall'Unione Europea ai giovani, sull’anno europeo dei giovani, sulla sua esperienza al Parlamento europeo di Strasburgo. Il progetto si completerà con una restituzione finale, a maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, anche riferendo delle interviste ad alcuni cittadini europei di Strasburgo sulla cittadinanza europea, e verrà replicato nei prossimi anni con le future classi terze. Lugo, 4 marzo 2022 Il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti