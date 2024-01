Proibizione delle Armi Nucleari, a Cervia si celebra il 3° anniversario dell’entrata in vigore del trattato

Il 22 gennaio 2024 ricorre il Terzo Anniversario dell’entrata in vigore del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari attualmente ratificato da 70 Paesi, ma non dall’Italia. Nell’ambito di celebrare questo storico traguardo, il Comune di Cervia ha organizzato una serie di iniziative: 22 gennaio ore 12.00 le campane del Municipio di Cervia unite a quelle delle parrocchie suoneranno a festa per celebrare questa storica giornata; dal 22 al 31 gennaio “Vetrina di letture” con una serie di libri sul disarmo, pace e diritti umani - Biblioteca Comunale "Maria Goia"; "Incontro con Teruko Yahata”, volontaria di Mayors for Peace, sopravvissuta al lancio della bomba atomica su Hiroshima del 6 agosto 1945, che racconterà online la sua esperienza dalla sede dell'Hiroshima Peace Memorial Museum; 24 gennaio ore 8.30 – collegamento con gli alunni delle classi V della Scuola Primaria M. Buonarroti di Montaletto; 25 gennaio ore 8.30 – collegamento con gli studenti delle classi V dell'IIS Tonino Guerra di Cervia.

Il Comune di Cervia è Lead City per l’Italia dell’associazione Mayors for Peace e fa parte del Comitato esecutivo di Mayors for Peace European Chapter. Sostiene la Campagna “Italia, ripensaci”, promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo, Senzatomica e Mayors for Peace, con la simbolica sottoscrizione del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari e aderisce a Ican Cities Appeal: l’Appello delle Città a favore del Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari.