Prometteva alle connazionali un lavoro, ma poi le sfruttava minacciandole e facendole vivere in una topaia

Nel corso della mattinata di venerdì scorso, la Polizia Locale di Ravenna ha eseguito, per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, oltre dieci perquisizioni sui territori di Glorie di Mezzano, Campiano e Russi. Le ipotesi su cui sono in corso indagini riguardano l’impiego di manodopera irregolare da parte di una imprenditrice che, con la collaborazione di una dipendente moldava e anche grazie al passaparola, avrebbe fatto immigrare sue connazionali, per le quali venivano poi comunicate, all’autorità di pubblica sicurezza, false dichiarazioni di ospitalità in una casa rivelatasi, all’atto del controllo, fatiscente e inabitabile.

Nel corso delle perquisizioni, che hanno interessato anche le abitazioni delle indagate, la Polizia Locale ha potuto rinvenire numerosi appunti contabili, agende e dispositivi elettronici sui quali ricercare ulteriori riscontri. Pare fin d’ora che le lavoratrici venissero attirate dalla prospettiva di un lavoro ma poi costrette – trattenendo indebitamente, in almeno un caso, il passaporto per evitare fughe – ad accettare condizioni di lavoro inadeguate, con una retribuzione di circa 30-40 euro al giorno, senza orario prestabilito e sotto la minaccia di essere denunciate per la loro condizione di straniere irregolari.