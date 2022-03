Promozione turistica, il sindaco di Cervia nominato Medri vicepresidente di Visit Romagna

"Sono particolarmente onorato", questo il primo commento del sindaco di Cervia, Massimo Medri, dopo essere stato nominato vicepresidente di Visit Romagna nell’assemblea del Consiglio di Amministrazione che si è svolta giovedì mattina. "Visit Romagna - spiega Medri - raggruppa tutte le istituzioni e i soggetti delle provincie di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara che si occupano di organizzare e promuovere l’informazione turistica e l’identità dei territori, lavorando insieme, facendo sistema e creando una vera rete di promozione".

"Oggi più che mai bisogna superare il campanilismo e le logiche distinte di promo-commercializzazione, aumentando il valore di una destinazione turistica unita e complessiva, per creare un’offerta sempre più ampia e diversificata - prosegue il sindaco cervese - Il mio impegno sarà costante, basato sul confronto il dialogo e la condivisione, e ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la stima e per avere avuto fiducia nella mia persona".