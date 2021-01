Pronto soccorso allo stremo, l'Ordine dei medici: "Poco personale e troppi posti letto tagliati"

Una situazione gravissima quella del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Croci: lo conferma anche l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Ravenna, condividendo il recente allarme del sindaco Michele De Pascale e apprezzamento per gli interventi programmati dal direttore generale dell'Ausl Tiziano Carradori.

"Riteniamo indispensabile un intervento rapido e incisivo - spiega il presidente dell'Ordine Stefano Falcinelli - In un momento di gravissima difficoltà del sistema, retto al momento soprattutto dall'impegno, la dedizione, il sacrificio dei medici e di tutti gli operatori della sanità (ho notizia purtroppo di molti colleghi ammalati Covid), a cui va il profondo ringraziamento dell'Ordine, va fatta però un'analisi di più ampio respiro, per non essere costretti a rincorrere emergenze che invece vanno prese in considerazione per tempo e anticipate, come d'altra parte poteva essere fatto subito dopo la prima fase della pandemia".

"La situazione attuale è diretta conseguenza di molti fattori: prima di tutto il taglio di posti letto operato in un recente passato, quando l'Ordine aveva evidenziato le possibili ricadute negative sulla tenuta del sistema assistenziale, e la mancata, ad oggi, riorganizzazione di alcuni reparti dell’ospedale - puntualizza Falcinelli - In secondo luogo la carenza di personale, in particolare medici, che ha costretto molte Unità Operative a operare costantemente sotto organico, e su questo pieno appoggio a quanto più volte proposto dal dottor Carradori per l'inserimento nel sistema sanitario dei cosiddetti camici grigi, medici laureati, ma non ancora specializzati. Inoltre una riflessione sulle cure territoriali: è senz'altro possibile che ci siano delle inefficienze, ma risulta anche un grandissimo sforzo dei medici di medicina generale, impegnati per quanto possibile ad affrontare la pandemia nella fase preospedaliera e a seguire i numerosi pazienti con patologie croniche che non riescono a trovare, in questo periodo, risposta adeguata dai servizi specialistici, impegnati anch'essi nella gestione della pandemia. Da ricordare poi che la nostra realtà è stata tra le prime a organizzare le unità Usca per il controllo a domicilio dei pazienti Covid positivi".

"Il ricorso eccessivo al pronto soccorso sembra quindi potersi ascrivere a diverse cause, ma è senz'altro condivisibile l'appello del sindaco a recarvisi solo quando veramente necessario e l'Ordine è disponibile a partecipare, a fianco delle istituzioni, a iniziative di sensibilizzazione e di corretto uso delle risorse disponibili da rivolgere alla popolazione - conclude il presidente - La grave situazione richiede uno sforzo congiunto, anche con l'individuazione e il superamento di eventuali errori di programmazione e il miglioramento di quei servizi e di quelle risposte professionali carenti; va fatto insieme e va fatto con il pieno coinvolgimento dei professionisti. In questo senso va il recente inserimento degli Ordini nel collegio di direzione dell'Ausl".