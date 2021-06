Pronto soccorso, va in pensione Giorgio Randi: uno degli angeli dell'ospedale ravennate

Per anni è stato uno degli angeli del pronto soccorso ravennate, ora lo aspetta una meritata pensione. Si tratta del 62enne Giorgio Randi che, a breve, lascerà l’incarico di coordinatore infermieristico della centrale operativa del 118. Quello di Randi è un percorso iniziato nel 1979: dopo aver conseguito il diploma di infermiere ha poi mosso i primi passi nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. In quel periodo non era ancora nato ufficialmente il numero telefonico d'emergenza 118 ma iniziava a prendere forma la strada della moderna organizzazione dei soccorsi sanitari sul territorio. Negli anni Randi ha preso parte a importanti tappe della storia del Pronto soccorso ravennate. Una di queste purtroppo fu l'intervento durante la tragedia dell’incendio alla nave Elisabetta Montanari nel cantiere della Mecnavi nel 1987.