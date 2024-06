Si dichiara alla fidanzata davanti a 2000 persone: "rombante" proposta di matrimonio a Mirabilandia

Ormai si può dire che Mirabilandia "porti bene" alle coppie. Nei giorni scorsi, infatti, nel parco divertimenti di Ravenna è andata in scena un'altra proposta di matrimonio, conclusasi con il fatidico "sì". A inginocchiarsi è stato Cesare, che ha chiesto alla sua compagna Clara di sposarlo sull’asfalto della stunt arena alla fine dello spettacolo 'Hot Wheel City: la nuova sfida', davanti a circa 2000 persone sugli spalti.

A raccontare quanto successo è lo storico showman di Mirabilandia Davide Padovan, che da quasi 20 anni presenta lo spettacolo degli stuntman. "Cesare ci ha inviato una foto di lui e Clara, in modo che le ragazze del marketing li riconoscessero in mezzo alla folla - racconta - Lui è un grande appassionato del nostro show ed entrambi, nonostante non siano della zona, vengono spesso a Mirabilandia, hanno anche l'abbonamento. A fine spettacolo ci siamo avvicinati, ho chiamato Clara vicino a me, poi Cesare è sceso dalla tribuna, si è inginocchiato e le ha dato l'anello. Il tutto davanti alla folla che ha iniziato ad applaudire, mentre le auto dello spettacolo strombazzavano. È stato molto toccante ed emozionante".

Non è la prima volta che una proposta di matrimonio a Mirabilandia diventa pubblica: era successo nel 2022, quando la finalista di Miss Mondo Erika Mattina aveva chiesto la mano della sua fidanzata Martina Tammaro; e anche nel 2021 sempre nella stunt arena, dove Andrea - nel primo giorno di riapertura post Covid, ancora in mascherina - si era inginocchiato davanti a Francesca, accompagnato dal figlio Gabriele.