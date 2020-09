Prorogato il servizio gratuito del navetto mare

Il Comune di Ravenna e Start Romagna hanno stabilito di prorogare per il prossimo fine settimana il servizio di trasporto gratuito del Navetto mare nelle località balneari di Marina di Ravenna e di Punta Marina, dai parcheggi gratuiti di via Trieste e di via del Marchesato per il litorale di Marina di Ravenna e da quello di via Trieste per il litorale di Punta Marina Terme. La proroga è stata decisa anche in considerazione dell’ultima deroga prevista dall’ apposita ordinanza sindacale che consente di protrarre fino alle 3 gli intrattenimenti negli stabilimenti balneari.

Pertanto sabato 12 il Navetto mare effettuerà le consuete corse dalle 14 alle 4 del giorno successivo mentre domenica 13 il servizio sarà attivo dalle 9 alle 22. Nei due giorni di sabato e domenica funzionerà anche il servizio di traghetto non stop. Non è più a pagamento invece la sosta a Marina di Ravenna lungo viale della Pace e viale delle Nazioni, Punta Marina Terme sul Lungomare Cristoforo Colombo e a Lido di Dante nelle aree destinate a parcheggio nella zona compresa tra i viali Del Duca, Piccarda e gli stabilimenti balneari.