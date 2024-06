Prorogato il termine delle iscrizioni ai Summer Camp Ragazze Digitali 2024

Ser.In.Ar., in collaborazione con Art-Er e con il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, realizza i 5 Summer Camp “Ragazze Digitali” presso i Campus universitari di Cesena (Camp 1 + Camp 2), Forlì, Ravenna e Rimini, che si svolgeranno dal 2 al 13 settembre per un totale di 50 ore. I Summer Camp sono riservati a ragazze di III e IV superiore e sono totalmente gratuiti: sono ancora disponibili posti in tutte le sedi. Le iscrizioni possono essere effettuate fino al 7 luglio 2024, in forma online al seguente link: https://www.serinar.unibo.it/ragazze-digitali-2024/.

“L’iniziativa – spiega la professoressa Antonella Carbonaro, coordinatrice del progetto – oltre a rappresentare un’interessante opportunità per l’orientamento delle ragazze post-diploma, si pone l’obiettivo di offrire un primo assaggio al complesso mondo delle discipline informatiche, anche in riferimento ai nuovi orizzonti introdotti dall’Intelligenza Artificiale. A questo proposito cercheremo di approfondire come gli algoritmi possano essere utilizzati a supporto di funzioni svolte abitualmente dall’uomo, in vari ambiti, dalla pubblica amministrazione, alla sanità fino alle tante applicazioni in ambito industriale. La partecipazione non richiede competenze pregresse nel settore. Gestiranno i vari Summer Camp giovani docenti dinamici e motivati (due per ogni Campus), che proporranno un approccio progettuale, collaborativo e attivo in un clima stimolante e divertente volto allo sviluppo di elementi di Intelligenza Artificiale”.

All’edizione 2023 dei Summer Camp Ragazze Digitali hanno partecipato complessivamente 73 ragazze (26 a Cesena, 19 a Rimini, 14 a Forlì e 13 a Ravenna). L’esperienza, a detta delle ragazze coinvolte, è stata molto coinvolgente nell’approccio al mondo dell’informatica, anche grazie agli incontri con esperti informatici, tramite i quali si sono rese conto delle applicazioni digitali applicate in ambito operativo. Particolarmente gradite dalle ragazze sono state le attività di approccio all’Intelligenza Artificiale, la conoscenza degli applicativi disponibili sul web e le modalità di utilizzo. Grande interesse hanno suscitato anche le attività laboratoriali finalizzate alla creazione di semplici APP utilizzabili da mobile.