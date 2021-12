Prorogato lo stato d'emergenza: Super Green Pass obbligatorio fino al 31 marzo

Il Consiglio dei ministri, convocato nel pomeriggio di martedì, ha approvato la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Non passa invece l'obbligo di utilizzare mascherine all'aperto. E' stato quindi prorogato fino a fine marzo anche il Super Green Pass in zona bianca, secondo quanto prevede una norma del decreto approvato martedì.

Ad oggi il Green pass rafforzato è in vigore fino al 15 gennaio, ma il decreto stabilisce che nelle zone bianche fino al 31 marzo 2022 dovrà essere usato per le attività che sono oggetto di limitazioni in zona gialla. Questo vuol dire che resteranno precluse ai non vaccinati attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, le discoteche e gli stadi. Va detto che sono molti i territori che corrono verso la zona gialla, e dal 20 dicembre potrebbero iniziare la scalata dei colori altri territori: Emilia Romagna , Veneto, Marche, Liguria, Lombardia e Lazio si avvicinano alle soglie di occupazione nei reparti che fanno scattare le prime restrizioni.