Proseguono con l'attraversamento del Candiano i lavori in Darsena

Sono in fase di avvio i lavori Hera di attraversamento sotterraneo del canale Candiano che fanno parte del cantiere, il cui primo stralcio è partito a metà giugno, per il potenziamento del nuovo sistema fognario dell’area Darsena di Ravenna. Si tratta della posa di un tubo fognario in polietilene della lunghezza di circa 250 metri che attraverserà il canale ad una profondità di circa 24 metri dalla superficie: la realizzazione sarà eseguita con tecnologia Toc (Trivellazione Orizzontale Controllata), una modalità di posa sotterranea ‘senza scavo’, per la quale il Gruppo Hera ha sviluppato grande esperienza, che permette la posa di condotte anche di grande diametro in modo rapido e sicuro, limitando l’impatto sulla zona dell’intervento. L’intervento sarà completato dalla posa, con scavo tradizionale a cielo aperto, di una condotta fognaria in Pvc della lunghezza di 1.500 metri che congiungerà l’attraversamento del canale in oggetto alle tubazioni, situate presso la linea ferroviaria nord, che conferiscono i reflui al depuratore di Ravenna.

Un investimento di 8 milioni di euro per migliorare la sicurezza idraulica e l’ambiente

Si tratta di un importante intervento infrastrutturale sull’area sinistra del Candiano, una delle tre zone in cui è suddiviso il progetto complessivo, che è finalizzato sia all’incremento della sicurezza idraulica sia al miglioramento ambientale di tutta l’area. Oltre alla realizzazione di nuovi tratti di rete e di sollevamenti fognari e al risanamento del canale Candiano, si prevede anche la posa dei portacavi della fibra ottica per il cablaggio di tutta l’ampia area a destra (sponda a sud) della Darsena. I lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2021. L’intero progetto comporta un investimento di oltre 8 milioni di euro, di cui oltre 7 finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (il cosiddetto ‘Bando Periferie’ del ministero dell’Economia sottoscritto nel 2017 dal sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, con l’allora presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni) e oltre un milione da Romagna Acque spa.

Le altre due zone del progetto Darsena: comparto Cmc e Pirano

Le altre due zone di intervento in destra Candiano sono relative ai comparti Cmc e Pirano. I lavori nel comparto Cmc comporteranno la realizzazione di un sollevamento di acque meteoriche (idrovora), con potenzialità di 1800 litri/sec, del relativo collettore di 130 metri e dell’opera di scarico a canale. L’intervento sarà completato dalla posa, in via Zara e nell’area Cmc, di un nuovo collettore di fognatura bianca che recapiterà nell’impianto idrovoro e, sempre in area Cmc, di una vasca di prima pioggia e di sollevamento dedicato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cantiere nel comparto Pirano consiste invece nella realizzazione di un collettore di fognatura bianca e di nuovi tratti di fognatura bianca e nera in via Pirano. Saranno realizzati anche un impianto idrovoro (con una portata di 8.100 litri/sec che andrà a sostituire, potenziandolo, l’attuale idrovora “Pirano”) con relativa condotta in uscita, uno scolmatore per dividere le acque bianche dalle nere, un impianto di sollevamento dei reflui con tubazione dedicata. L’intervento sarà completato da una vasca di prima pioggia in area “ex Ravenna Cementi”. Contestualmente alla realizzazione della rete di fognatura, verranno posati cavidotti per uno sviluppo totale di circa 1 km per il cablaggio in fibra ottica dell’area.