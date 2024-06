Proseguono i lavori sul ponte del Senio tra Fusignano e Masiera: prorogata la chiusura

È stata prorogata fino al 1 luglio compreso la chiusura del ponte tra Fusignano e Masiera per consentire il completamento dei lavori di consolidamento in corso. Resterà comunque consentito l’accesso per pedoni e biciclette.

In particolare, al fine di consentire i lavori di manutenzione straordinaria del ponte, è sospesa temporaneamente la circolazione del traffico veicolare sul ponte Masiera (lungo la SP N° 9 “Masiera” dalla P.Km 5+257 alla P.Km 5+293) fino alle 23.59 dell'1 luglio con le seguenti deviazioni del traffico: tutti i veicoli provenienti da Bagnacavallo e diretti a Fusignano dalla SP 9 “Masiera” devieranno sulla la SP 41 “Macallo e San Potito”, fino alla rotatoria di innesto con la SP N° 14 “Quarantola” svoltando su di essa; tutti i veicoli provenienti da Maiano e Fusignano, diretti a Bagnacavallo, seguiranno il percorso inverso; tutti i veicoli provenienti da Maiano e Fusignano, diretti a Ravenna, devieranno sulla SP 18 “Stroppata”; tutti i veicoli provenienti da Ravenna dalla SS N° 16 “Adriatica” diretti a Fusignano, devieranno sulla SP 8 “Canale Naviglio” fino a Bagnacavallo, per poi proseguire come al punto primo; infine tutti i veicoli provenienti da Ferrara dalla SS N° 16 “Adriatica” diretti a Fusignano, devieranno sulla SP 18 “Stroppata”.