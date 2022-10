Proseguono i lavori sulle casse di espansione a Castel Bolognese: fine lavori per la prossima primavera

Venerdì mattina il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza e l’assessore ai lavori pubblici Dumas Minzoni hanno incontrato il Consorzio di Bonifica, ente che sta portando avanti i lavori sulle casse di espansione site in Via Canale - località “Savoie”. I lavori procedono come da cronoprogramma ed entro la fine dell’anno inizierà la piantumazione degli alberi inclusa nel progetto di naturalizzazione dell’area, mentre i lavori complessivi termineranno entro la prossima primavera.

Il progetto prevede la realizzazione di un invaso della capacità di 143.000 metri cubi di acqua su una superficie di 6,5 ettari, per un importo complessivo di 3,3 milioni di euro di lavori. Un intervento importante che coniuga i temi della sicurezza idraulica e della naturalizzazione di un'ampia area a valle del centro abitato di Castel Bolognese.