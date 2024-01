Gli agricoltori manifestano in corteo in sella ai loro trattori: "No farmers, no future, no food"

È arrivata anche nel ravennate la protesta degli agricoltori, che da settimane stanno manifestando in varie parti d'Italia contro una lunga serie di problemi che stanno mettendo in seria difficoltà il comparto agricolo. Questa mattina è andato in scena con partenza da Russi il corteo di protesta, indetto dal comitato 'Popolo Produttivo', in contemporanea ad altre manifestazioni in giro per l'Italia.

Alcune decine di agricoltori, in sella ai loro trattori e con tanto di striscioni e cartelli, hanno percorso la via Faentina per arrivare a Fornace Zarattini fino al parcheggio del Cinema City, protestando contro le politiche economiche e agricole comunitarie. La viabilità è stata presidiata dalla Polizia locale e dalle altre forze di polizia.