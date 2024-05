Protesta contro gli antiabortisti nei consultori. Il sindaco: "Scelta sbagliata, mi batterò per i diritti delle donne"

"Giù le mani dal corpo delle donne". Questa mattina davanti al Consultorio Famigliare di Ravenna è andato in scena il presidio - organizzato dalla Casa delle Donne insieme a UDI Ravenna, Donne in Nero Ravenna, Fidapa Ravenna e Linea Rosa - a difesa della legge 194, della salute e dei diritti delle donne e per protestare contro la decisione del Governo Meloni di inserire le associazioni antiabortiste nei reparti.

Il 23 aprile scorso, infatti, il Senato ha previsto, attraverso un emendamento al decreto sui fondi PNRR, che le Regioni “possano avvalersi senza oneri a carico della finanza pubblica” del coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore” con “qualificata esperienza nel sostegno alla maternità", concedendo quindi alle associazioni pro vita/antiabortiste di entrare nei consultori.

"Una scelta sbagliata che violerebbe la privacy e il diritto alla libera scelta delle donne in uno dei momenti più complessi e delicati che si possano affrontare, portando peraltro nei servizi persone animate dalle proprie convinzioni personali e non dal bene della donna, spesso magari persino prive di qualsiasi competenza specifica - commenta il sindaco Michele de Pascale - Come Sindaco, autorità sanitaria locale, e come cittadino mi batterò con tutti gli strumenti a mia disposizione perché il libero diritto delle donne sancito dalla 194 e confermato da un referendum popolare non possa essere intaccato, e perché siano i professionisti e le professioniste pubbliche dell'Ausl ad accompagnarle, nei modi e nelle forme in cui loro desiderano, nei loro percorsi sanitari e di vita. Giù le mani dal corpo delle donne".