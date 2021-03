'La scuola a scuola': genitori in piazza contro la didattica a distanza

Si stanno moltiplicando sui social e nelle chat di genitori le iniziative di protesta per dire "no" all'introduzione in quasi tutta la Romagna, a partire da martedì 2 marzo, della zona 'arancione scuro' e alla conseguente chiusura delle scuole. E anche a Ravenna i genitori, in contemporanea a quelli di altre città romagnole, hanno indetto una manifestazione di protesta programmata per lunedì alle 18.30 in Piazza del Popolo. L'avviso si sta diffondendo in queste ore attraverso i social, con un invito a chi parteciperà di munirsi di mascherine e rispettare il distanziamento. Saranno esposti i cartelloni "La scuola a scuola", che saranno appesi nelle cancellate degli istituti scolastici.

Si legge nell'invito: "I protocolli di sicurezza attuati nelle scuole, rispettati con grande impegno dai bambini e da tutto il persone scolastico, hanno dimostrato in questi mesi di essere efficaci nella prevenzione ed efficienti per contenere eventuali contagi. Nella consapevolezza della situazione epidemiologica ma per proteggere i nonni, categorie più fragili e a rischio, per garantire il diritto dei bambini alla scuola che per loro è socialità e vita, per solidarietà tra mamme che si sentono sempre più colpite come donne nel diritto al lavoro, diremo il nostro "no" manifestando, nel rispetto della normativa vigente. L'invito è rivolto alle famiglie, al personale della scuola e a tutti coloro che abbiano a cuore i bambini più di ogni altra cosa".