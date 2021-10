Nuova protesta dei 'no-Green Pass': maxi schieramento di forze dell'ordine per evitare disagi

Di nuovo fermento nella zona industriale di Ravenna per una seconda manifestazione - dopo quella che lunedì ha paralizzato mezza città - dei 'no Green Pass'. Intorno alle 9 un gruppo composto da una cinquantina di persone armate di qualche striscione si è radunato in via Baiona nei pressi dell'azienda Italmet, nel tratto che da Porto Corsini porta verso la Marcegaglia, per manifestare contro l'introduzione della certificazione verde obbligatoria. Sul posto si sono precipitati Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale e Guardia di Finanza che stanno monitorando la situazione per evitare altri disagi.

Foto Massimo Argnani