"Ho l'auto dal carrozziere e mi negano lo smart working": e lei per protesta va al lavoro a cavallo

A Cesena una donna è arrivata al lavoro a cavallo percorrendo circa 13 chilometri per mettere in scena una originale forma di protesta. Su Facebook anche un video in cui la donna è a cavallo per le vie della zona dell'ex Zuccherificio. Infatti Tabita Gurioli venerdì mattina nel suo luogo di lavoro è arrivata in sella ad un cavallo bianco. Come lei stessa ha spiegato anche in un servizio del Tg regionale la sua è stata una iniziativa di sensibilizzazione per manifestare dissenso rispetto ad una richiesta non accolta dal datore di lavoro.

"Ho chiesto di poter lavorare in smart working perché a causa di un incidente ero sprovvista della macchina, attualmente in riparazione, e e mi è stato risposto di no perché si tratta di una questione domestica". La "poca flessibilità" ha portato l'idea di queste due ore di 'passeggiata' lungo l'argine del Savio, da Mensa Matellica fino a Cesena, per arrivare nella banca in cui lavora. La singolare forma di protesta è finita praticamente su tutti i media nazionali, oltre a fare ovviamente il giro del web.