Oltre cento trattori in protesta a Faenza: "Manifestiamo per la sopravvivenza dell'agricoltura italiana"

Dopo la protesta di ieri a Massa Lombarda, oggi pomeriggio gli agricoltori hanno dato vita a un presidio a Faenza in sella ai loro trattori. Gli imprenditori agricoli si sono ritrovati con 130 mezzi fuori dal casello dell'autostrada, con il corteo che ha percorso via Granarolo e il presidio allestino nei pressi della rotonda che porta all'ingresso della città.

Le manifestazioni fanno parte di una serie di rivendicazioni che stanno attraversando tutta Europa e l'Italia, rivolte contro le politiche agricole della Unione Europea giudicate troppo restrittive, ma anche contro le organizzazioni del settore. A mobilitare la protesta in Italia è un movimento che si è autodefinito "Riscatto agricolo", che guarda alle proteste in Europa, in particolare in Francia.

La protesta riguarda le ipotesi di nuovi regolamenti comunitari in cui vengono indicate restrizioni alle coltivazioni e alle tecniche per la tutela dell'ambiente (come l'obbligo di lasciare improduttivo il 4% della terra) e in contemporanea contro gli accordi con paesi extra-europei non soggetti a tali vincoli, oltre ad altri aspetti fiscali. Gli agricoltori temono in questo modo per un taglio del già basso reddito agricolo e chiedono a gran voce la tutela del "Made in Italy" in agricoltura, da realizzarsi attraverso una valorizzazione, anche economica, delle colture locali e non attraverso la politica di sussidi realizzata dall'Europa negli ultimi decenni.

Le richieste dei manifestanti: "Lottiamo per la sopravvivenza dell'agricoltura"

"La nostra protesta è libera da qualsiasi etichetta, sia politica che sindacale, infatti ci identifichiamo con la bandiera italiana - spiegano i manifestanti - Ringraziamo il governo per la mano tesa a riguardo dell'Irpef, ma le ragioni della nostra protesta sono molte altre e più essenziali per la sopravvivenza dell'agricoltura nella nostra nazione. Vogliamo difendere una duplice libertà: per i produttori quella di coltivare con la loro esperienza e l'appoggio della tecnica la loro terra, di avere la certezza di una remunerazione equa del loro prodotto se arriva a raccolta, di avere una copertura assicurativa con costi sostenibili che protegga le loro aziende da eventi climatici e da congiunture negative indipendenti dalla loro volontà; per i consumatori la possibilità di poter scegliere cosa acquistare, ognuno secondo le proprie personali convinzioni, a dei prezzi che siano realmente giustificati da costi essenziali di filiera per raggiungerli, eliminando le speculazioni presenti. Per raggiungere questi obiettivi occorre che vengano affrontati con onestà e decisione i problemi che si sono stratificati in decenni di lassismo delle nostre organizzazioni di categoria, intente a proteggere se stesse più dei loro associati: infatti anche in questi giorni così difficili stanno ottenendo una normativa che li privilegia in modo vergognoso per quanto riguarda le procedure burocratiche indispensabili per ottenere i sussidi disponibili, eliminando di fatto la concorrenza dei tecnici privati e la possibilità degli agricoltori di poterli scegliere".

"Abbiamo bisogno di una legislazione stabile nel tempo, non di proroghe o di una tantum, che sia sostenuta da tecnici esperti ed indipendenti, in grado di contemperare le infinite sfumature di un settore che si confronta con madre natura e con il clima: sempre diversi e sempre da interpretare con le migliori conoscenze scientifiche possibili, senza pregiudizi e senza preconcetti - continuano gli agricoltori - Dobbiamo avere la certezza che l'Unione Europea distingua la realtà dalle utopie, sostenendo la ricerca volta al massimo rispetto ambientale, ma contemporaneamente si impegni a non eliminare fitofarmaci indispensabili a curare le nostre piante, proteggere le nostre produzioni fino a quando non sia disponibile un nuovo strumento di difesa. Dobbiamo avere la certezza che il nostro Governo ed il nostro Ministro siano al di sopra delle singole convenienze ed abbiano sempre l'obiettivo della salvaguardia del settore. Dobbiamo altresì avere la certezza che anche le nostre singole Regioni, per il tanto che compete loro, sappiano sempre schierarsi a difesa delle loro produzioni agricole, con la corretta manutenzione del territorio, con l'equilibrio della fauna selvatica di qualsiasi genere, con lo snellimento di una burocrazia che ha raggiunto livelli insostenibili e che drena una percentuale importante dei sussidi che gestiscono. E infine, a 360 gradi chiediamo la reciprocità normativa per tutti i prodotti europei e per tutti quelli extraeuropei: abbiamo il diritto di combattere ad armi pari e di cercare di costruire il miglior futuro possibile".

Problemi alla viabilità

Per le giornate di oggi e domani, a causa della manifestazione sono previsti alcuni disagi alla viabilità: dalle ore 14 alle 16 circa sono previsti rallentamenti e possibili interruzioni del transito veicolare alla rotatoria del casello di ingresso dello svincolo dell'autostrada, in via Granarolo/via San Silvestro, in via San Silvestro, alla rotatoria di via Piero della Francesca/via San Silvestro/via Masaccio, in quella del Cavalcaferrovia/via San Silvestro/via Granarolo/via Gatti e via Granarolo nel tratto compreso tra il Cavalcaferrovia e la rotonda casello A14.

Coldiretti: "L'Unione Europea cancelli l'obbligo dei terreni incolti"

Dalla cancellazione definitiva dell’obbligo dei terreni incolti alla deroga agli aiuti di Stato fino alla sospensione dell’accordo Mercosur: sono alcune delle richieste avanzate dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel corso del vertice a Bruxelles con la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola e il Commissario europeo all’Agricoltura Janusz Wojciechowski. Un summit proficuo, ha sottolineato Prandini, che nella capitale belga ha incontrato anche numerosi eurodeputati.

"Serve cancellare definitivamente – ha sottolineato il presidente della Coldiretti – l’assurdo obbligo di lasciare i terreni incolti che mina la capacità produttiva della nostra agricoltura e favorisce paradossalmente le importazioni dall’estero di prodotti alimentari che non rispettano le stesse regole di quelli europei in materia di sicurezza alimentare, ambientali e di rispetto dei diritti dei lavoratori. Abbiamo chiesto una semplificazione immediata da discutere al Consiglio del 26 febbraio e da implementare il prima possibile con la sospensione di tutte le sanzioni connesse alla condizionalità per quest'anno di emergenza".

Ma tra le richieste avanzate nel corso del vertice con le istituzioni comunitarie – continua la Coldiretti – ci sono anche la deroga agli aiuti di stato con un framework dedicato da usare anche per la moratoria sui debiti; l’incremento delle risorse per la Pac anche in prospettiva futura. Coldiretti sollecita anche il blocco del trilogo sulla direttiva packaging per valutare nuovo studio di impatto; la ridiscussione in parlamento della direttiva Ied sulle emissioni industriali per il mantenimento dello status quo anche polli e suini; la semplificazione dell’etichetta per il vino tramite Qr code; la sospensione dell’accordo Mercosur; l’implementazione della declassazione dello status del lupo come specie protetta.

Prandini ha annunciato anche che il 26 febbraio la Coldiretti manifesterà a Bruxelles per ottenere risposte rispetto alle esigenze degli agricoltori italiani in occasione della presentazione della nuova proposta sulla Pac. Sarà presente anche una delegazione di agricoltori di Coldiretti Emilia Romagna, guidati dal Presidente Regionale Nicola Bertinelli e dal Direttore Regionale Marco Allaria Olivieri.

L’iniziativa segue la protesta del 1 febbraio scorso, quando oltre un migliaio di agricoltori della Coldiretti avevano invaso pacificamente piazza in Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo. Nell’occasione il presidente della Coldiretti aveva incontrato i vertici delle istituzioni comunitarie a partire dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, ottenendo il ritiro della direttiva agrofarmaci che avrebbe messo a rischio il 30% delle produzioni agricole Made in Italy.