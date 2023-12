Protezione Civile, a Russi una serata di formazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza

L'alluvione dello scorso maggio ha evidenziato l'importanza di un sistema di Protezione Civile in grado di rispondere tempestivamente all'emergenza e di coordinarsi in maniera efficace con tutti gli organi preposti alla tutela dei cittadini. Anche i cittadini, però, possono fare la differenza, mettendo in atto i corretti comportamenti durante alluvioni, terremoti, temperature estreme, vento, neve e altre calamità.

Per far conoscere a un pubblico più ampio possibile il sistema locale di Protezione Civile e le condotte da tenere in caso di emergenza, il Comune di Russi, in collaborazione con la Protezione Civile di Russi e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, organizza una serata di formazione e informazione per tutti i cittadini, che si terrà mercoledì 6 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Comunale di Russi, in via Cavour 10 (ingresso libero).

"Sarà un incontro dal taglio pratico - anticipa la sindaca Valentina Palli -. Speriamo che una emergenza come quella dello scorso maggio non si ripeta più, ma riteniamo comunque utile e necessario fornire alla cittadinanza tutte le informazioni su come agire e reagire in caso di necessità, per fare in modo che la sicurezza delle persone sia sempre al primo posto. Per questo invitiamo caldamente tutti a partecipare".

Dopo i saluti della sindaca e del prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, interverranno: Marco Bacchini, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile; Pietro Semenza, tecnico esterno; Marco Sarasini, volontario Protezione Civile di Russi; Silvia Bagnaresi, Comune di Russi.