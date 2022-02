Protezione civile, come diventare volontari Mistral: aperte le iscrizioni al corso

Riparte il corso "scopri il coraggio che non hai" rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della protezione civile e diventare volontari Mistral. Nell’ambito poi dell’Associazione verranno svolti ulteriori corsi di formazione come comunicazioni radio, idro, avvistamento e spegnimento incendi, segreteria, utilizzo mezzi speciali, defibrillatore ed altri. Il corso per entrare a far parte della Protezione Civile Mistral si svolgerà nel rispetto della normativa covid , in piccoli gruppi e con il rispetto delle distanze, al centro operativo in via Romea Nord 270.

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente il sabato pomeriggio. Gli argomenti affrontati saranno la normativa di protezione civile, i piani di protezione civile, le allerte, le emergenze e le basi del rischio incendio e primo soccorso. Il corso inizierà il 12 marzo e sono già aperte le iscrizioni. Per iscriversi è necessario compilare il modulo scaricabile dal nostro sito www.rcmistral.it oppure mandare una mail a rcmistral@rcmistral.it , telefonare al 3479202019, o tramite messaggi whatsapp e telegram o Facebook.