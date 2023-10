Protezione civile, il Comune rinnova l’appello all’iscrizione al servizio Alert System

Nei mesi scorsi il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, in particolare utilizzandolo a maggio per trasmettere messaggi di pubblica utilità legati all’emergenza alluvione, e molto apprezzato dalla cittadinanza, ma che può essere impiegato per diffondere qualsiasi comunicazione si ritenga utile far arrivare capillarmente alla popolazione.

Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna. Tale appello ha una valenza ancora maggiore in queste giornate, nelle quali si celebra la Settimana nazionale della Protezione civile. Il servizio di Alert System aiuta infatti il Comune a svolgere una delle funzioni principali della Protezione civile, che è quella dell’informazione alla popolazione; e contemporaneamente garantisce ai cittadini il diritto di essere informati rapidamente e capillarmente su comportamenti da tenere o altre indicazioni utili in caso di emergenze.

L’invito ad iscriversi è inoltre rivolto in particolare alle famiglie che durante l’alluvione hanno ricevuto le telefonate in quanto il Comune disponeva dei loro recapiti cellulari lasciati all’ufficio Istruzione al momento dell’iscrizione dei loro figli ai servizi scolastici e impiegati solitamente per l’invio di sms in caso di chiusura delle scuole per neve, ad esempio, ma che non si sono iscritte direttamente.

L’iscrizione diretta è fondamentale in quanto prevede che l’iscritto indichi il proprio indirizzo esatto, requisito fondamentale per la creazione di liste di utenti collegate alle singole aree territoriali e frazioni del comune di Ravenna, in modo tale da poter mandare messaggi mirati qualora ci siano informazioni da fornire ai cittadini di una specifica area o frazione.