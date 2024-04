Protezione Civile e primo soccorso: parte la formazione per i nuovi volontari

Giovedì 2 maggio dalle ore 17.30 alle ore 19,30 alla Casa del Volontariato in via Villafranca 8/b a Cervia, è in programma un nuovo appuntamento del percorso di formazione per volontari e aspiranti nuovi volontari. Nel quinto incontro del Corso, organizzato da Comune di Cervia, Coordinamento del Volontariato e Sportello Cittadini Attivi, si affrontano due importanti aspetti complementari riguardanti il territorio e i suoi abitanti: Protezione Civile e Primo Soccorso. I referenti dell’Ufficio Servizio Protezione Civile di Cervia illustreranno l’organizzazione e l’attività dell’Unità di Cervia.

La protezione civile tutela l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Tra i compiti della Protezione Civile, è di fondamentale importanza l'attività di collaborazione e incentivazione allo sviluppo del volontariato locale. Ne assicura la più ampia partecipazione alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi assicurandone il coordinamento. Per il Volontariato interverranno Referenti dell’Associazione LANCE C.B. CERVIA che in collaborazione con il Comune di Cervia (soggetto decisore) è promotore di SPAZIO CI.VI.CO - La piazza della Protezione Civile per una Cittadinanza Vigile e Consapevole in un territorio resiliente, sicuro, sostenibile: un progetto di attivazione delle capacità resilienti della comunità nell’ambito del quale condividere e formare le risorse di risposta ad eventi e sfide, dando spazio (materiale, immateriale, digitale) ad una Cittadinanza che si fa più Vigile e Consapevole. Per le nozioni di Primo Soccorso interverranno Referenti di alcune Associazioni di primo soccorso di Cervia, quali Croce Rossa di Cervia – Pubblica Assistenza Città di Cervia – Croce Giallo Blu Cervia.

Le nozioni di Primo Soccorso non riguardano solo il personale specializzato ma riguardano tutti i cittadini: pensare che il soccorso sia un atto che spetti solo ai sanitari è sbagliato. Mettere in atto semplici manovre di Primissimo Soccorso possono prevenire il peggioramento di un malessere o anche solo portare sollievo psicologico all’infortunato. Sarà offerto un rinfresco per l’occasione dal Coordinamento del Volontariato. Tutti gli incontri proposti sono gratuiti e per partecipare si chiede di iscriversi contattando lo Sportello Cittadini Attivi al numero 0544979267, tramite WhatsApp al 3406438764 o scrivendo un’email a cittadiniattivi@comunecervia.it o a volontariato.cervia@libero.it