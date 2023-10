Protezione civile, torna nel Ravennate la campagna “Io non rischio”

Sabato e domenica torna anche nelle piazze di Ravenna “Io non rischio”, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile fondata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni. Il Comune di Ravenna aderisce, promuovendo, attraverso l’ufficio di Protezione civile, le iniziative previste dalle associazioni di volontariato R.C. Mistral per quanto riguarda il rischio idraulico e Pubblica assistenza per il rischio sismico.

A Ravenna R.C. Mistral sarà presente, sabato 14 ottobre dalle 10 alle 18, in via Cavour 1 nella piazzetta della chiesa di San Domenico, per informare i cittadini sui comportamenti da attuare prima, durante e dopo un’alluvione. I volontari della Pubblica assistenza invece saranno presenti, sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 17, in piazza XX settembre per parlare delle buone pratiche di protezione civile e sui rischi sismici.

Iniziative anche a Faenza. Il primo appuntamento in programma è fissato per venerdì 13 ottobre, alle 10, a Palazzo del Podestà dove verrà ospitato il seminario ‘Il servizio nazionale della Protezione civile a supporto degli enti locali in emergenza’. Sabato 14 ottobre poi, dalle 9 alle 19, in piazza del Popolo, sarà presente il gazebo di ‘Io non rischio, buone pratiche di protezione civile’, la campagna sulle azioni attraverso le quali ciascun cittadino può contribuire a ridurre i rischi durante gli eventi emergenziali: terremoti, alluvioni, incendi boschivi o altro. A dare informazioni il personale della Croce Rossa, delle GEV, le Guardie ecologiche volontarie, e della Protezione civile dell’Unione faentina. Sempre in piazza del Popolo, dalle 15 alle 19, verrà invece allestita la Cittadella della Protezione civile, dove enti pubblici (Aeronautica Militare, Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Protezione civile locale, Vigili del Fuoco e diverse associazioni di volontariato) che operano nell’alveo della protezione civile, allestiranno mostre di mezzi impiegati nelle emergenze, daranno dimostrazioni di operatività e consegneranno materiale informativo. Sarà il momento per poter vedere da vicino come il personale ha lavorato nelle situazioni di emergenza, ad esempio durante gli eventi alluvionali.

Nei due lati della piazza saranno presenti gli stand di: Enti Locali, Croce Rossa Italiana, Esercito Italiano, Vigili del Fuoco, Carabinieri, SAR Cinofili Faenza, Romagna Soccorso 118 e Soccorso Alpino Emilia-Romagna, ANC Emilia-Romagna, Aeronautica Militare SAR 15° Stormo, Coordinamento provinciale Protezione Civile, Marina Militare-Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Sabato 14, infine, dalle 16.30, nella Sala del Consiglio comunale di Faenza, alla presenza del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, ci sarà un momento istituzionale dedicato a tutte le organizzazioni che sono intervenute in soccorso alla comunità faentina durante le alluvioni di maggio 2023. A loro l’amministrazione comunale consegnerà un attestato di riconoscimento a testimonianza del fondamentale lavoro svolto in quelle settimane.

“Dopo quanto accaduto a maggio - dice l’assessore con delega alla Protezione civile di Faenza Massimo Bosi - abbiamo chiesto di poter ospitare questo appuntamento così importante che ci permette di divulgare l’importanza del lavoro che svolge la Protezione civile in occasione delle calamità naturali. Le due Campagne hanno lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’opera di prevenzione. Molto importante il momento nella giornata di sabato, ospitato nella Sala del Consiglio comunale, quando avremo modo di ringraziare tutti i rappresentanti delle organizzazioni che a maggio hanno aiutato la popolazione faentina durante le difficilissime settimane che hanno messo in ginocchio la nostra città”.