Protezione della costa, ok al progetto dell’argine di sabbia: un investimento da 700mila euro

È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un argine in sabbia per proteggere l’arenile, l’entroterra e le zone urbanizzate, nonché il territorio dall’arretramento della linea di costa e dalle mareggiate tipiche del periodo invernale causate dalla maggiore intensità e frequenza di fenomeni meteo-marini avversi. L’investimento è di 700mila euro. Le recenti e continue ricognizioni effettuate sulla situazione attuale dell’intera linea di costa del comune di Ravenna, lunga 37 chilometri, hanno evidenziato che alcuni tratti delle località di Marina Romea, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante e Lido di Savio, sono tra le zone che maggiormente necessitano di un intervento di protezione. Un tema su cui interviene anche il Rapporto Spiagge di Legambiente.

“È un progetto a cui teniamo particolarmente – afferma l’assessora a Subsidenza e servizi geologici, Federica Del Conte – perché negli ultimi anni sono state numerose le mareggiate sulle nostre coste e alcune, ad esempio quelle del novembre 2022 e gennaio 2023, con quote di marea eccezionali che hanno arrecato consistenti danni all’assetto generale dell’arenile e che più di altre hanno rimarcato la necessità di una protezione invernale mediante un argine di sabbia, come di fatto abbiamo realizzato negli ultimi cinque anni. Per questo, pur essendo un impegno economico molto oneroso, riteniamo indispensabile intervenire”.

Trattandosi di arenile l’unica possibilità progettuale per la realizzazione di un argine temporaneo è quella di provvedere con materiale sabbioso e non con altre strutture. Inoltre, grazie a questa soluzione progettuale, si ripristinerà anche la linea di riva precedente poiché la demolizione della stessa “duna invernale” e la successiva sistemazione in sito della sabbia, durante la primavera, contribuirà significativamente al ripascimento dei singoli tratti di spiaggia interessati.

