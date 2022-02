Protezione della costa: arrivano 170 mila metri cubi di sabbia sulla spiaggia di Milano Marittima

Dal 15 al 25 marzo, condizioni metereologiche e meteo marine permettendo, verranno apportati e stesi circa 170 mila metri cubi di sabbia nella spiaggia di Milano Marittima, a partire dal Canalino di via Cupa per circa 1,4 km fino alla X traversa. L’intervento è necessario poiché a Milano Marittima la spiaggia tende a ridursi, passando da un’ampiezza media di 120-130 metri all’altezza del Porto di Cervia, fino a restringersi a 50-60 metri all’altezza del canale di via Cupa.

Con il progetto “Messa in sicurezza di tratti critici del litorale nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna con sabbie sottomarine da aree off-shore” (Progettone 4), si prevede la realizzazione di interventi di ripascimento su tratti di litorale marino in erosione, in diversi Comuni costieri della Romagna (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), mediante l’impiego di sabbie prelevate da giacimenti sottomarini posti a una profondità di circa 45 metri ad una distanza di 30 miglia nautiche dalla costa.

L’intervento si occupa della messa in sicurezza di tratti costieri particolarmente critici, per un’estensione complessiva di circa 10,8 km di litorale interessato da erosione, subsidenza e rischio di ingressione marina. Gli interventi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per un importo complessivo pari a 22.920.500 euro.

Il progetto rappresenta la quarta “edizione” di interventi di ripascimento dei litorali in erosione mediante utilizzo di sabbie provenienti da giacimenti off-shore realizzati dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2002 (Progettone 1), ripetuti nel 2007 (Progettone 2) e 2016 (Progettone 3).

L’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Mazzolani ha dichiarato: “Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna e in particolare l’Assessore Irene Priolo per la grande attenzione ai temi della difesa della costa che per noi significano anche difesa della nostra economia turistica. Siamo particolarmente grati per la tempistica dell’intervento che ci permetterà d’essere pronti per Pasqua. La difesa costiera è un elemento fondamentale per le nostre realtà e assume un duplice scopo: protezione delle persone e delle infrastrutture dai fenomeni meteo marini, e risorsa fondamentale per l’economia turistica”.