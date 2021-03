Protezione della costa, in corso lavori sulle scogliere emerse a Casalborsetti

Sono in corso di realizzazione a Casalborsetti lavori di modifica e ricalibratura di alcune scogliere emerse. Si tratta del ripristino delle scogliere emerse sia a nord che a sud del canale destra Reno, intervenendo sui cedimenti verificatisi lungo la scogliera per effetto delle forti mareggiate degli anni scorsi, in modo da ricreare le condizioni di massima protezione dell'abitato. Il valore dei lavori, finanziati da Eni, è pari a 200 mila euro; la conclusione è prevista entro la fine di marzo.