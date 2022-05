Protezione della costa, lavori di ripristino di tratti di scogliere a Lido Adriano e Lido di Savio

Al via lunedì lavori di ripristino e ricalibratura di tratti di scogliere emerse a Lido Adriano e nei giorni successivi a Lido di Savio, che si prevede di concludere prima del fine settimana. Si tratta di interventi che rientrano tra quelli previsti e attuati di anno in anno a difesa della costa dagli effetti erosivi e per la messa in sicurezza delle spiagge.

I lavori – in accordo con la Regione Emilia-Romagna – prevedono l’apporto di materiale in quelle parti di scogliere nelle quali si è ridotta la capacità di smorzamento del moto ondoso. L’intervento, del valore di 200mila euro, è finanziato con fondi regionali. I lavori sono stati affidati all’impresa Nuova Co.Ed.Mar srl di Chioggia. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà istituito il divieto temporaneo di balneazione nei due tratti di mare interessati, che sarà in vigore fino a venerdì 27 maggio, data entro cui è prevista la conclusione degli interventi.