Protocollo per la musica dal vivo, Giordano Sangiorgi (Mei) al tavolo del Ministero della Salute

Nella prossima settimana, lunedì 1° Febbraio alle 10, una delegazione di "StaGe!" e "Indies", guidata da Giordano Sangiorgi del MEI, sara’ ricevuta da Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, e dal suo Staff per un confronto sul Protocollo per la musica dal vivo.

Come spiega Giordano Sangiorgi, componente del Tavolo dello Spettacolo del Mibact, "Il protocollo è stato presentato un anno fa per i piccoli eventi gratuiti e nei piccoli spazi , utilizzato con successo in tutta Italia, per un aggiornamento e una ripartenza come da noi richiesto per il 2021. Un altro segnale importante del nostro lavoro dopo essere stati auditi dalle Commissioni Cultura della Camera e Senato, che raduna oltre 60 realta’ associative della filiera della piccole imprese del settore". Da dicembre Giordano Sangiorgi e’ anche Componente del Tavolo dello Spettacolo del Mibact.