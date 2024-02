Le prove dell'orchestra Santa Balera a Sanremo, arrivano i complimenti da Amadeus

"E' stata una prova entusiasmante ieri al Teatro Ariston del Festival di Sanremo": lo dichiara Giordano Sangiorgi, patron del MEI e ideatore dell'omaggio per i 70 anni di Romagna Mia accolto da Amadeus. Lo stesso conduttore, nato a Ravenna, è salito sul palco e si è complimentato con la band dopo avere ascoltato per intero tutte le prove con i giovani dell'orchestra. A sua volta Amadeus è stato ricambiato con un ringraziamento da parte di tutti per avere dato spazio al liscio nell'importante kermesse musicale. Ora l'appuntamento è in tv su Rai 1 mercoledi 7 febbraio nella seconda serata del Festival di Sanremo dove saranno presenti, tra gli altri, anche John Travolta e Lorella Cuccarini.

La nuova orchestra Santa Balera, scoperta attraversa il contest per giovani talenti Il Liscio nella Rete coordinato dal Mei, rappresenta la 'generazione Z del liscio', ed è un'orchestra composta da giovani: 15 musicisti e 10 ballerini provenienti da tutta l'Emilia-Romagna. I componenti della formazione sono i musicisti: Loris Casadei, Kevin Cimatti, Alessia Dalcielo, Angela De Leo e Anna De Leo, Christian Di Giacomo, Marika Lombini, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Matilde Montanari, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi, Emanuele Tebaldi e la Dj Martina Gaetano. Con loro i ballerini: Christian Ermeti, Elisa Fuchi, Francesco Amati, Micol Curzi, Matteo Carghini, Rachele Morri, Edoardo Silvi, Beatrice Biondi, Mattia Bonci e Alice Nicoletti.