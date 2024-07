In provincia apre un nuovo sportello di ascolto per le donne vittime di violenza

Mercoledì 10 luglio si aprirà lo Sportello di ascolto per donne vittime di violenza o in difficoltà a Conselice. Lo Sportello avrà sede nel Centro civico (piazza Foresti) recentemente ristrutturato. La giornata di apertura sarà il mercoledì dalle 9 alle 13. L’ingresso per accedere allo Sportello di Demetra si trova sul retro dell’edificio dove ha sede anche il Centro per le famiglie. Le donne potranno recarsi direttamente allo Sportello o prendendo un appuntamento telefonando al numero 329 1035105.

“Lo Sportello di Conselice è il terzo che l’associazione Demetra apre nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, grazie al sostegno delle Istituzioni” - ha detto Giuseppina Dessy, presidente di Demetra. “Gli altri sono quello di Alfonsine nella sede del Municipio, in piazza Gramsci, 1 (aperto il lunedì dalle 9 alle 13), e quello di Massa Lombarda nella sede del Municipio. in Piazza Matteotti, 16 (aperto il martedì dalle 9 alle 13). Si tratta di un'importante implementazione dei servizi offerti alle donne con l’obiettivo di favorire l’emersione della violenza facilitando l’accesso al Centro antiviolenza”. La mattina del 4 luglio Tania Pavirani, operatrice di Demetra, si è recata in visita alla sede del nuovo sportello insieme a Maria Grazia Bacchini, assessora per le Pari Opportunità al Comune di Conselice.