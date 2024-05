Nel Ravennate torna la paura: allagamenti a un anno dall'alluvione, in campo la Protezione Civile

Un violento temporale con pioggia, tuoni e grandine ha attraversato questo pomeriggio l'entroterra ravennate, dopo l'ondata di maltempo che già lunedì aveva causato alcuni allagamenti. Un evento meteorologico di intensa portata, anche se non paragonabile a quello che ha colpito la Romagna nel corso dell'alluvione di un anno fa. Per oggi nel territorio Ravennate è attiva l'allerta meteo 'gialla' per temporali.

A partire dall'Imolese e poi spostandosi nella provincia ravennate, il maltempo ha investito in particolare le località di Bubano e Mordano nel Bolognese e poi Massa Lombarda, Bagnara di Romagna e Sant'Agata sul Santerno. Il temporale si è poi allargato verso il settore orientale e settentrionale colpendo in parte la zona di Lugo, Fusignano e Conselice, ma precipitazioni più deboli hanno colpito anche altri territori del Ravennate.

Le prime gocce in provincia sono arrivate intorno alle 15 per poi insistere, anche con una certa veemenza, nelle ore successive con anche episodi di grandine. Intorno alle 17.30 lo stesso Comune di Bagnara ha avvisato i cittadini di "fare molta attenzione": infatti, a causa della pioggia molto intensa, si sarebbe verificato un allagamento in via Fossette, via Giuliana e via Truppatello. È sul campo la Protezione Civile di Bagnara e stanno inviando anche aiuti dalla Bassa Romagna, spiegano dal Comune.