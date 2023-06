Passa da Ravenna il raduno delle storiche "Lancia Lambda": partita anche una raccolta fondi per gli alluvionati

Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Faenza, Modigliana, ma anche Cervia e Milano Marittima. Saranno diverse le tappe di un particolare tour che prende il via mercoledì nel Ravennate e non solo e che vedrà sfilare venti esemplari di "Lancia Lambda" fino all'11 giugno, per il 25esimo raduno nazionale degli appassionati di questa automobile. È la prima volta che fa tappa in Emilia Romagna, grazie alla presenza, nel ristretto Registro Storico Lambda, del ravennate Marco Faggioli.

Nonostante l'alluvione abbia messo in discussione l'iniziativa e costretto alcuni appassionati alla rinuncia, il raduno è pronto a partire e avrà anche un lato solidale, con i partecipanti che hanno raccolto circa 1.500 euro da destinare al territorio. "Abbiamo voluto portare questo contributo che seppur piccolo - spiega Faggioli - vuole essere un gesto di vicinanza alla popolazione e le istituzioni locali".

Faggioli è proprietario di un modello di Lambda che la sua famiglia custodisce da oltre 50 anni. "Un mio prozio acquistò l’auto nei primi anni '70. Mio padre e mio zio ci corsero il rally di Montecarlo nel 1974, partecipando nella categoria 'vetture storiche'. Da allora l'auto è rimasta ferma, in un lungo letargo. Poi qualche anno fa ho deciso di ripristinarla per partecipare al raduno annuale del Registro".

Istituito nel 1990, il Registro Storico Lambda tiene aggiornato, sin dalla sua nascita, il censimento degli esemplari presenti in Italia. Lo scopo è quello di catalogare, preservare e divulgare le informazioni su questa vettura unica e innovativa, costruita in 9 serie tra il 1923 e il 1931. Il ritrovo annuale, per tradizione, è organizzato dall'ultimo iscritto, nella propria regione di appartenenza. E quest'anno, grazie alla presenza di Faggioli, è la volta dell'Emilia Romagna.



Il programma

Mercoledì 7 giugno

Arrivo libero: Deposito carrelli e furgoni in viale dei Navigatori 93 a Punta Marina. Trasferimento individuale presso Cà Loreta, Via delle Sirti, 29 Punta Marina (circa 600m di distanza)

Ore 15.00/18.00 Aperitivo e consegna kit di benvenuto.

Ore 18.00 Trasferimento in corteo delle auto al parco chiuso in via Alberoni 2 e passeggiata all’Hotel NH, piazza Mameli

Ore 20.00 Cena in hotel

Giovedì 8 giugno

Ore 9.00 Partenza in direzione Basilica di S. Apollinare Classe (patrimonio Unesco)

Ore 9.15 Visita basilica

Ore 10.00 Partenza in direzione Milano Marittima e Cervia

Ore 11.00 Direzione Bertinoro, visita alla Cantina Campo del Sole, via Cellaimo, 850

Ore 12.00 Pranzo Cà de bè

Ore 14.30 Partenza

Ore 14.45 Museo strumenti musicali meccanici

Ore 16.00 Partenza e visita collezione Trevisani

Ore 17.00 Rientro direzione Ravenna

Ore 18.30 Auto al parco chiuso e hotel

Ore 19.30 Trasferimento in Pullman a Punta Marina Ca Loreta – Bagno Wave - cena e a seguire hotel

Venerdì 9 giugno

Ore 9.00 Partenza direzione Sant'Alberto

Ore 9.30 Ponte zattera

Ore 11.00 Comacchio – visita guidata

Ore 12.30 pranzo ristorante Le Grisine

Ore 14.30 partenza direzione Ravenna

Ore 15.30 arrivo piazza Kennedy, pomeriggio libero, visita organizzata di laboratorio di mosaico e basilica di San Vitale (patrimonio Unesco). Chi vuole può eventualmente raggiungere a piedi l’Hotel

Ore 20.00 Cena sala dei Mosaici Piazza Kennedy.

Ore 23 Rientro delle auto al parco chiuso e hotel

Sabato 10 giugno

Ore 9.00 Ravenna, Russi, Taglio di Cortina, Bagnacavallo, Faenza, Modigliana

Ore 12.00 Modigliana direzione Tredozio (orario tassativo)

ore 12.30 Pranzo ristorante "La Taverna Dei Rioni"

Ore 14.30 Visita Palazzo Fantini

Ore 17.00 Rientro direzione Ravenna – ricovero auto - hotel

Ore 20.00 Cena "Cà de Ven"

Domenica 11 giugno

Ore 9.00 Colazione e saluti